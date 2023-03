Laba Golden Energy Mines Meroket 95,5% Jadi Rp 10,5 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), emiten batu bara sepanjang 2022 mencatat laba bersih US$ 680,37 juta atau Rp 10,54 triliun (kurs Rp 15.502) naik 95,57% dari tahun 2021 yang meraih laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$ 348 juta.

"Sejalan dengan itu, pendapatan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) naik hampir dua kali lipat menjadi US$ 2,91 miliar di 2022 dari pendapatan 2021 sebesar US$ 1,58 miliar," kata keterangan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) dalam laporan keuangan 2022 dikutip Investor Daily pada Minggu (12/3/2023).

Mayoritas pendapatan Golden Energy Mines Tbk (GEMS) masih berasal dari penjualan luar negeri mencapai US$ 2,1 miliar pada 2022, sisanya merupakan penjualan dalam negeri senilai total US$ 816,13 juta.

Sedangkan berdasarkan pelanggan, penjualan batu bara kepada pihak ketiga mencatatkan US$ 2,71 miliar dan penjualan ke pihak berelasi sebesar US$ 203,61 juta.

“Penjualan kepada pihak berelasi untuk tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar 6,97% dan 13,11% dari total penjualan pada tahun yang bersangkutan,” jelas Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

Di sisi lain, Golden Energy Mines telah mencatatkan perubahan lebih dari 20% pada akun aset dan liabilitas untuk tahun 2022 dibandingkan 2021.

Kas dan setara kas GEMS pada akhir 2022 tercatat naik 70% (yoy) menjadi US$ 329,59 juta dari US$ 193,57 juta. “Kas dan setara kas perseroan per 31 Desember 2022 meningkat karena penambahan dari aktivitas operasional selama semester I-2022 sebesar US$ 698,74 juta,” jelas Presiden Direktur Golden Energy Mines Bonifasius dalam keterangannya.

Penggunaan untuk aktivitas investasi US$ 14,01 juta, penggunaan untuk aktivitas pendanaan sebesar US$ 544,86 juta, dan dampak perubahan valuta asing sebesar US$ 3,84 juta.

Sedangkan piutang usaha pihak berelasi tahun lalu, naik 24% menjadi 13,92 juta. Alasannya, nilai penjualan pada periode yang berakhir bulan Desember 2022 lebih besar dibandingkan bulan Desember 2021. Dengan alasan yang sama, piutang usaha pihak ketiga juga naik, yakni 39% menjadi US$ 179,5 juta pada 2022.

Dari liabilitas, GEMS mencatatkan peningkatan tertinggi yakni pada utang usaha pihak berelasi, sebesar 2.194% (yoy) menjadi US$ 28,33 juta per 31 Desember 2022. “Kenaikan pada utang usaha pihak berelasi sebagian besar karena utang kepada PT Cipta Kridatama sebagai pihak berelasi sejak September 2022,” jelas perseroan.

