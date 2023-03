IHSG Pekan Ini Diprediksi Melemah, Waspadai Sentimennya

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan ini diprediksi bervariasi cenderung melemah (mixed to lower) di kisaran 6.720-6.830 sebagai level support dan resistance. Dari sentimen global, pergerakan IHSG masih berkaitan dengan kondisi ekonomi AS. Sedangkan dari domestik ada potensi angin segar berupa keputusan pembagian dividen bank besar.

“Jika data tenaga kerja dan inflasi AS mulai mereda maka akan positif untuk pasar ekuitas, meskipun secara keseluruhan tone cenderung melemah karena FOMC (Federal Open Market Committee) bulan ini The Fed diproyeksikan menaikan suku bunga 50 bps,” tutur Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih, dikutip Investor Daily.

Advertisement

BACA JUGA

IHSG Siang Hari Ini 10 Maret 2023 Melemah 47 Poin ke 6.752

Secara domestik, pekan ini Bank Indonesia (BI) akan memutuskan kebijakan suku bunga yang diproyeksikan tetap di level 5,75%. Di tengah The Fed yang masih hawkish dan kembali melemahnya nilai tukar, keputusan tersebut dinilai dapat jadi katalis negatif.

Di sisi lain, terdapat potensi angin segar yang menopang IHSG pekan ini, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan emiten bank besar, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pada RUPS tahunan tersebut bank-bank kakap akan mengumumkan pembagian dividen untuk tahun buku 2022.

“Secara keseluruhan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah dengan support di level 6.720 dan resistance di level 6.830,” ujar Ratih.

Untuk rencana perdagangan pekan ini, secara teknikal dia mengatakan bahwa investor dapat memperhatikan saham BBRI dengan rekomendasi buy di area Rp 4.820. Target harga pada resistance di level Rp 4.950 serta pertimbangkan cut loss apabila menembus level support Rp 4.700.

Baca selanjutnya

Kemudian, buy PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di area Rp ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini