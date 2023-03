MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat, 4 Saham Ini Bisa Jadi Pilihan

Jakarta, Beritasatu.com - MNC Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini, Senin (13/3/2023), menguat dan menguji level 6.845. Saham-saham yang direkomendasikan antara lain AALI, BBRI, ESSA, dan TOWR.

IHSG ditutup terkoreksi 0,5% ke 6.765 dengan tekanan jual yang cukup besar, namun pergerakan IHSG sudah menutup gap yang berada pada rentang 6.776-6.794. Apabila IHSG masih mampu berada di atas 6.728 sebagai supportnya, maka posisi IHSG saat ini berpeluang menguat untuk menguji 6.784-6.845. Namun, bila break 6,728, maka IHSG akan menuju ke 6,712 hingga worst case ke 6.644.

Level support IHSG 6.728, 6.688 dan levell resisten: 6.890, 6.961. Saham-saham rekomendasi hari ini adalah:

AALI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 8.025-8.075

Target Price: 8.350, 8.500

Stoploss: below 8.000

BBRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 4.760-4.,800

Target Price: 4.900, 5.000

Stoploss: below 4.730

ESSA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 950-970

Target Price: 1.055, 1.130

Stoploss: below 920

TOWR - Spec Buy

Spec Buy: 965-975

Target Price: 1.005, 1.035

Stoploss: below 955

