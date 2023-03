Harga Emas Hari Ini Semakin Silau, Tembus Rp 1.054.000

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia dan Antam hari ini, Senin (13/3/2023) menguat di tengah guncangan di sektor perbankan AS dan potensi kenaikan suku bunga AS.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan hari ini naik Rp 5.000 menjadi Rp 1.054.000 per gram. Harga pembelian kembali atau buyback emas juga naik Rp 5.000 ke Rp 936.000 per gram. Kontrak emas berjangka di pasar Comex untuk pengiriman April 2023 terpantau menguat 0,67% ke US$ 1.879,5 per troy ons.

Silicon Valley Bank, salah satu bank pemodal terbesar untuk para start-up, kolaps. Pada hari Rabu (8/3/2023), bank masih beroperasi dan pada hari Jumat (10/3/2023), SVB yang berusia 40 tahun itu ditutup regulator AS dan depositonya disita. Ini adalah kegagalan perbankan AS terbesar sejak kejatuhan bank Washington Mutual pada 2008.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS. Data tenaga kerja AS yang lebih baik dari perkiraan memberi ruang bagi the Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga 50 Bps, lebih tinggi dari kenaikan biasa sebesar 25 Bps.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 577.000

- Harga emas 1 gram: Rp 1.054.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.048.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.047.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.045.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.035.000

- Harga emas 25 gram: Rp 24.962.000

- Harga emas 50 gram: Rp 49.845.000

- Harga emas 100 gram: Rp 99.612.000

- Harga emas 250 gram: Rp 248.765.000

- Harga emas 500 gram: Rp 497.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 994.600.000

