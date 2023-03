Pemerintah AS Tidak Akan Bail Out Silicon Valley Bank

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan AS Janet Yellen menegaskan Pemerintah AS tidak akan menyelamatkan atau bail out Silicon Valley Bank (SVB) yang kolaps.

"Saat krisis keuangan (2008) ada investor dan pemilik bank besar yang di-bail out. Kami tidak akan melakukan itu lagi," kata Yellen kepada ABC News, Minggu (12/3/2023).

Advertisement

Yellen memastikan Pemerintah AS akan berupaya mencegah potensi risiko sistemik dari kolapsnya SVB. Selain SVB, Silvergate Capital, bank kripto terbesar kedua di AS, minggu lalu juga mengumumkan proses likuidasi.

"Sistem perbankan Amerika aman, tangguh, dan memiliki modal cukup. Kami akan berusaha melindungi simpanan nasabah," kata Yellen.

BACA JUGA

Silicon Valley Bank Kolaps dalam 48 Jam, Nasabah Bergegas Tarik Deposito

Dalam upaya mencegah risiko sistemik, regulator juga telah menutup Signature Bank, bank kripto terbesar di AS. Regulator memastikan bahwa nasabah tetap bisa mengakses pinjamannya.

Sen. Mark Warner dari Demokrat-Virginia mengatakan skenario terbaik adalah mencari bank lain untuk menjadi pembeli potensial SVB secepatnya.

Baca selanjutnya

Kabar baiknya bagi nasabah adalah deposito mereka masih aman. Sebelumnya nasabah ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini