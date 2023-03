Profil dan Sejarah Silicon Valley Bank AS yang Kolaps

California, Beritasatu.com - Didirikan pada 1983, Silicon Valley Bank (SVB) adalah bank yang berspesialisasi dalam menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan startup teknologi dan kesehatan, serta venture capital (VC).

Bank yang berkantor pusat di Santa Clara, California, menawarkan berbagai layanan kepada kliennya, termasuk perbankan komersial, perbankan investasi, manajemen aset, dan layanan keuangan lainnya. Bank ini memiliki kantor di 13 negara termasuk Amerika Serikat, serta di Tiongkok, India, Israel/Palestina, dan Inggris. Sekitar 65% nasabahnya adalah startup AS.

Pada akhir Desember 2022, bank yang terdaftar di Nasdaq dengan kode SIVB ini memiliki aset US$ 212 miliar dan menyalurkan US$ 74 miliar kredit, menjadikannya bank terbesar ke-16 di AS.

Di awal berdirinya, di era 1980-an hingga 1990-an, bank ini banyak bergerak di sektor pembiayaan real estate. Pada 1992, anjloknya pasar properti di California membuat SVB mencatat kerugian US$ 2,2 juta, sehingga bank mulai mengurangi portofolio real estatenya dari 50% menjadi 10% hingga 1995.

SVB bangkit dengan memanfaatkan dot com bubble di era milenial (1995-2000-an). Bank ini mengambil risiko memberi pinjaman kepada startup teknologi awal dan venture capital yang belum mencatat laba. Perusahaan-perusahaan ini ternyata tumbuh menjadi raksasa teknologi seperti Cisco Systems dan Bay Networks. Pada tahun 2000, CEO Ken Wilcox memutuskan bahwa bank akan fokus ke sektor teknologi.

Pada krisis 2007-2008, SVB mendapatkan dana bantuan US$ 235 juta dari

