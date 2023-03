Impor Baju Bekas Naik 500%, Paling Banyak dari Jepang dan Australia

Jakarta, Beritasatu.com - Tren thrifting atau berburu pakaian bekas mendorong naiknya impor baju bekas. Meskipun sudah dilarang, tetapi impor pakaian bekas masih terjadi di Indonesia. Bahkan jumlahnya meningkat signifikan dari 2021 ke 2022, tetapi masih jauh lebih rendah dari 2019.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), telah melarang kegiatan impor baju bekas masuk ke Indonesia dengan pos tarif HS 6309. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Alasan pemerintah melarang impor pakaian bekas adalah karena dianggap limbah atau sampah dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, impor baju bekas juga dinilai mematikan industri tekstil dalam negeri.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas dengan pos tarif HS 6309 (worn clothing and other worn articles) naik hingga 500% lebih, dari US$ 44.136 (Rp 678 juta) pada 2021 menjadi US$ 272.146 (Rp 4,18 miliar) pada 2022. Namun, impor 2022 masih kalah jauh jika dibandingkan tahun 2019, setahun setelah impor dilarang, yang nilainya mencapai sebesar US$ 6 juta, naik dari US$ 1,79 juta pada 2018.

