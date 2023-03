3 Periode Berkuasa, Segini Kekayaan Xi Jinping

Jakarta, Beritasatu.com - Kekayaan Xi Jinping jadi bahasan menarik usai dia terpilih kembali sebagai Presiden Tiongkok untuk ketiga kalinya pada Jumat (10/3/2023). Pengesahan Xi Jinping sebagai presiden 3 periode disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC).

Dalam pemilihan tersebut, Xi mendapatkan 2.952 suara anggota NPC berbanding 0 suara. Dengan demikian, presiden 69 tahun itu akan kembali memerintah Tiongkok selama lima tahun kedepan.

Advertisement

Sebelumnya di Tiongkok pemimpin hanya boleh berkuasa setidaknya satu dekade. Namun aturan tersebut dihapus sehingga kini memungkinkan seorang presiden berkuasa seumur hidup.

BACA JUGA

Xi Jinping Resmi Jabat Presiden Tiongkok 3 Periode

Terpilihnya Xi Jinping sebagai presiden tiga periode tentu membuat orang bertanya-tanya jumlah kekayaannya. Berikut perkiraan kekayaan Xi Jinping.

Kekayaan Xi Jinping

Melansir situs Finty, jumlah kekayaan Xi Jinping pada tahun 2022 diperkirakan mencapai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,1 triliun. Adapun kekayaannya dia dapatkan dari berbagai sumber.

Pertama dari gajinya sebagai presiden. Sebagai Presiden Tiongkok, Xi menerima penghasilan sebesar US$ 22.000 atau sekitar Rp 338 juta per bulannya. Dalam setahun memimpin, ditaksir penghasilan Xi sebesar US$ 22 juta atau sekitar Rp 351 miliar.

Xi juga menerima kendaraan kepresidenan, yang salah satunya limusin Hongqi N701 yang dia kenakan saat KTT G20 di Bali tahun lalu. Mobil tersebut harganya diperkirakan sebesar Rp 10 miliar. Xi sebelumnya juga pernah memakai mobil limosin Hongqi N501 yang memang dikhususkan sebagai kendaraan presiden. Mobil tersebut harganya sekitar US$ 760.000 atau sekitar Rp 12 miliar.

BACA JUGA

Li Qiang Sekutu Dekat Xi Jinping, Jadi Perdana Menteri Baru Tiongkok

Sebagian besar kebutuhan Xi dipenuhi oleh negara karena perannya sebagai presiden. Xi Jinping tidak memiliki tempat tinggal, transportasi, atau biaya lain yang memungkinkan dia untuk menyimpan semua penghasilannya.

Keluarganya memiliki sejumlah besar saham di sebuah perusahaan Tiongkok yang bersifat publik. Valuasi perusahaan itu nilainya miliaran. Artinya Xi Jinping dapat memiliki setidaknya US$ 1 miliar dalam dana pribadinya.

Demikian pemaparan singkat seputar perkiraan kekayaan Xi Jinping, presiden 3 periode di Tiongkok. Namun untuk total keseluruhan, kekayaan Xi Jinping diperkirakan melebihi jumlah yang ditaksir di atas. Itu karena ada sebagian hartanya yang tidak dipublikasikan ke publik.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini