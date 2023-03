Kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Sikap Hawkish Fed Tekan Yield SUN

Jakarta, Beritasatu.com- Bangkrutnya Silicon Valley Bank (SVB) berimbas pada kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) yang diprediksi mendekati 7,1% untuk tenor 10 tahun. Peningkatan yield pekan ini juga dipengaruhi tekanan The Fed yang masih hawkish.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana memprediksi bahwa yield SUN kembali menghadapi tekanan lantaran The Fed masih hawkish dengan potensi kenaikan 25 bps sehingga mendorong US Treasury bergerak volatile. Terbukti, pada awal pekan lalu, yield SUN mengalami kenaikan. Namun karena Fed rate naik, pelaku pasar akhirnya mengalihkan dana mereka ke US Treasury. Terlebih, setelah SVB mengalami default.

"Jadi, orang khawatir ekonomi AS akan berisiko tinggi. Kalau berisiko tinggi, pilihan investasi lainnya adalah bonds, salah satunya US Treasury yang bisa menjadi pilihan saat ini di tengah kenaikan yield-nya seperti sekarang," kata Fikri kepada Investor Daily, Minggu (12/3/2023).

Fikri melanjutkan, jika kondisi tersebut masih terus berlangsung, maka secara global para pelaku pasar bakal melarikan dana mereka menuju aset-aset yang tidak berisiko. Buntutnya, pasar SUN berpotensi menghadapi capital outflow sehingga memicu yield naik lebih kencang. "Jadi, kemungkinan yield SUN bakal naik kalau melihat kondisi sekarang. Namun kalau minggu depan kita melihat ada rilis neraca dagang dan pengumuman BI7DDR terutama mengenai devisa hasil ekspor (DHE)," ujar Fikri.

Senada, Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin memperkirakan bahwa harga SUN pekan ini akan cenderung tertekan karena masih tingginya aktivitas spekulatif seperti pekan lalu. "Pasar cemas setelah SVB Financial Group ditutup, sebuah kegagalan bank terbesar sejak krisis keuangan. Silvergate Bank juga sebelumnya melaporkan kolaps, menghentikan operasinya dan dilikuidasi," terang Nasrudin kepada Investor Daily, Minggu (12/3/2023).

Menurutnya, situasi itu telah mendorong peningkatan permintaan terhadap aset safe havens

