Habco Trans Raih Kontrak dari Tsingshan Group Rp 3,3 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM), emiten transportasi laut, menandatangani kontrak pengangkutan kargo dengan Guang Ching Nickel and Stainless Steel (GCNS), bagian Tsingshan Group berdurasi 7 tahun. Jumlah kargo yang diangkut untuk Tsingshan atau GCNS mencapai 4,2 juta matrix ton (MT) per tahun dengan potensi kontribusi pendapatan Rp 475 miliar per tahunnya. Dengan demikian, selama 7 tahun PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) berpotensi meraih pendapatan Rp 3,3 triliun.

"Kerja sama ini efektif per Januari 2023," kata Direktur Utama PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) Andrew Kam dikutip Investor Daily Senin (13/2/2023).

Dia mengatakan perusahaan menjunjung tinggi hubungan baik HATM dengan Tsingshan dan GCNS. "Kontrak pengangkutan jangka panjang ini akan menjadi simbol HATM untuk memprioritaskan dan menjaga tingkat kepercayaan para pelanggan,” ujar dia.

PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) merupakan perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam operasional kapal bulk carrier yang merupakan bagian solusi maritim terintegrasi induk usaha PT Habco Primatama.

Head of Energy Procurement Manager, Tsingshan Group Sam Song mengatakan Tsingshan Group senang bekerja sama dengan PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM), karena cepat tanggap dalam berkomunikasi apa yang dibutuhkan.

"Tsingshan Group ingin memiliki bisnis kemitraan panjang dengan Habco Trans Maritima untuk mendukung bisnis kami di Indonesia,” ujar dia.

Dalam keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) belum lama ini, HATM menandatangani perjanjian kredit dengan BCA senilai Rp 150 miliar. Dananya digunakan untuk pembelian armada kapal baru.

PT Habco Primatama berdiri sejak 1991 dan telah mengembangkan usaha pengangkutan kapal laut dari hulu ke hilir. Layanan Habco Group memiliki fokus pada logistik maritim seperti kapal tongkang, stevedoring, floating crane, docking, dan galangan kapal.

Sektor pelayaran khususnya pada jasa kapal bulker memiliki mid-to-high barrier to entry dikarenakan permintaan vessel yang tinggi, dan harga material besi yang meningkat. Diprediksik bahwa jumlah armada kapal bulker hanya akan meningkat 0,9% selama tahun 2024-2026 mendatang.

