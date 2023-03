Suku Bunga BI dan Neraca Dagang Akan Naikkan IHSG Minggu Ini

Jakarta, Beritasatu.com- PT Indopremier Sekuritas memproyeksikan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pekan ini bakal menguat setelah melemah 3 pekan berturut-turut. Pada pekan lalu, laju IHSG tersendat sejumlah sentimen negatif. IHSG melemah -0,7% selama sepekan dengan penurunan terdalam sektor basic materials sebesar 3,4% disusul sektor energi -2,7% dan sektor industrials -2,3%.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Rifqi Satria Dinandra menyebutkan pada pekan ini investor wajib memperhatikan dua sentimen yakni neraca perdagangan dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). "Selain itu, dari global ada pengumuman inflasi AS," kata dia kepada Investor Daily, Senin (13/3/23).

Advertisement

BACA JUGA

Sesi I IHSG Hari Ini Datar di 6.762

Neraca perdagangan Indonesia yang dirilis pada 15 Maret diperkirakan akan surplus US$ 3,2 miliar. Sementara BI diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya.

Jika neraca perdagangan dan suku bunga BI benar-benar positif, lanjut Rifqi, maka akan mengerek IHSG ke jalur penguatan, karena sudah 3 pekan ini IHSG melemah.

Sementara inflasi AS juga akan rilis minggu ini. Data ini penting untuk melihat bagaimana arah kebijakan The Fed. Inflasi akan menentukan arah suku bunga AS. "Apabila inflasi kembali naik, The Fed dikhawatirkan akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga," kata dia.

Rifqi Satria Dinandra mengatakan pelemahan IHSG pekan lalu imbas data Tiongkok yang menyebutkan ekonomi hanya akan tumbuh di kisaran 5%. Alhasil, harga-harga mineral dan energi terkena dampaknya

Baca selanjutnya

Ia menambahkan pada minggu lalu sebenarnya ada 3 sentimen dari dalam ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini