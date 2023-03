Harga Telur dan Bawang di Makassar Naik Jelang Puasa

Beritasatu.com - Jelang bulan puasa atau Ramadan, sejumlah harga bahan pokok termasuk harga telur di pasar tradisional Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus naik.

Harga telur ayam naik Rp 3.000 per rak. Sementara harga bawang putih mencapai Rp 28.000 yang perkilogram (kg) dari sebelumnya Rp 25.000 per kg.

Harga telur ayam ras ukuran kecil dan sedang naik menjadi Rp 48.000 per rak dari sebelumnya Rp 45.000 per rak. Sedangkan harga telur ayam ras ukuran besar kini menjadi Rp 55.000 per raknya, dari Rp 50.000 per rak.

Kenaikan harga karena tingginya permintaan dari masyarakat maupun usaha warung makan jelang buan puasa.

"Pemicunya konsumsi rumah tangga dan rumah makan meningkat jelang Ramadan," ujar pedagang telur, Arini, di Makassar Selasa (14/3/2023).

Adapun harga bawang putih di pasaran naik menjadi Rp 28.000 per kg dari Rp 25.000 perkilonya. kenaikan bawang putih ini bahkan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu.

Harga bahan pangan ini diperkirakan masih tinggi, terutama saat memasuki Ramadan.

Sementara harga bawang merah justru turun dari Rp 31.000 per kg menjadi Rp 20.000 per kilogram. "Bawang merah malah turun," ucap Ratih, pedagang Bawang.

Sementara Kabid Gakkum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah 6 Makassar, Karisma Desta Ardiansyah mengatakan melambungnya harga pangan di pasaran merupakan siklus setiap mendekati Ramadan atau puasa.

"Ada permintaan tinggi di hari-hari besar keagamaan. KPPU akan terus memantau pasokan dari produsen atau gangguan harga pakan," tutur dia.

