Dalam Seminggu 3 Bank AS Ditutup, Kepercayaan Nasabah Goyah

Washington, Beritasatu.com - Kepercayaan masyarakat AS terhadap sistem perbankan mulai goyah. Dalam seminggu, tiga bank ditutup dan Pemerintah AS berusaha meyakinkan warga bahwa perbankan AS kuat dan aman.

Kejatuhan dimulai dari kolapsnya Silvergate Capital, salah satu bank besar dalam industri kripto. Silvergate mengumumkan pada hari Rabu waktu setempat (8/3/2023) bahwa mereka sedang dalam proses menghentikan operasi dan melikuidasi bank mereka.

Advertisement

Lalu Silicon Valley Bank, salah satu bank pemodal terbesar untuk para start-up, kolaps. Pada hari Rabu (8/3/2023), bank masih beroperasi dan pada hari Jumat (10/3/2023), SVB yang berusia 40 tahun itu ditutup regulator AS dan depositonya disita.

Menyusul kolapsnya Silicon Valley Bank dan Silvergate Capital, regulator AS pada hari Minggu (12/3/2023) waktu setempat atau Senin pagi di Asia menutup Signature Bank, Bank terbesar di industri crypto, dalam upaya untuk mencegah penyebaran risiko sistemik.

BACA JUGA

Biden Sebut Kolapsnya Silicon Valley Bank Risiko Kapitalisme

Kegagalan-kegagalan bank berukuran menengah ini menimbulkan kekhawatiran risiko sistemik kolapsnya sistem perbankan. Nasabah pun buru-buru menarik uang mereka, termasuk di bank yang masih sehat.

Baca selanjutnya

Saham First Republic turun lebih dari 60% dan dihentikan sebentar karena ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini