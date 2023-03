Usai Merger dengan Cigna, Chubb Life Ekspansi Pasar Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com- Usai merger dengan PT Asuransi Cigna, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia), perusahhaan asuransi jiwa asal Amerika Serikat (AS) melakukan ekspansi pasar di Indonesia dengan memperkuat kanal layanan agen dan telemarketing. Selain itu, membuka cabang keagenan baru di Padang, Sumatra Barat (Sumbar).

"Dengan penggabungan kekuatan bersama Cigna, Chubb Life Indonesia optimistis akan lebih besar dan lebih kuat," tutur Presiden Direktur PT Chubb Life Indonesia Kumaran Chinan kepada wartawan dikutip Investor Daily Selasa (14/3/2023).

Kumaran Chinan mengatakan, lini bisnis agen adalah salah satu kekuatan perseroan selama ini. Kekuatan ini semakin bertambah setelah Asuransi Cigna bergabung dengan Chubb Life Indonesia. Saat ini total jumlah agen Chubb Life Indonesia sebanyak 5.600 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan total telemarketing 400 orang. “Kami akan memperkuat jalur distribusi melalui keagenan, broker, bancassurance, partnership, dan digital. Kami yakin, ke depannya Chubb Life Indonesia dapat memberikan produk dan layanan optimal," ujar Kumaran Chinan.

PT Asuransi Cigna bergabung ke PT Chubb Life Indonesia mulai 3 Februari 2023. Penggabungan itu merujuk pada Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. S-4 /D.05/2023, tertanggal 2 Februari 2023, dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHUAH.01.030020515 pada 3 Februari 2023. PT Chubb Life Insurance Indonesia menjadi perusahaan hasil penggabungan (merger). “Dengan merger ini kami bisa mengoptimalkan kinerja dan mendapatkan pertumbuhan positif di tahun 2023," kata Kumaran.

Kumaran Chinan mengatakan, setelah penggabungan, Chubb Life juga membuka satu cabang keagenan baru di Padang, Sumatra Barat. Ekonomi Sumbar dinilai terus bertumbuh dalam 2 tahun terakhir. Dengan dibukanya kantor pemasaran di Padang, kini Chubb Life Indonesia memiliki 15 kantor pemasaran di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, Medan, dan terakhir di Padang yang dibuka pada 14 Maret 2023.

Hingga kuartal IV 2022 (unaudited), total aset Chubb Life Indonesia sebesar Rp 2,61 triliun. Sedangkan total aset pada 2021 mencapai Rp 2,66 triliun. Selain itu, rasio kecukupan modal (RBC) mencapai 1.282,42%, jauh di atas batas minimum yang diwajibkan pemerintah sebesar 120%.

Sebelumnya, Global President Chubb Life Bryce Johns mengatakan Indonesia salah satu negara yang menjadi fokus Chubb Life di wilayah Asia Pasifik. Penggabungan dengan Asuransi Cigna akan menjadikan Chubb Life jadi pilihan baik untuk nasabah dan mitra bisnis.

Chubb adalah perusahaan property and casualty insurance yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara. Chubb Limited perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange, AS. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985.

