Harga Minyak ke Level Terendah 9 Minggu karena Inflasi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun sekitar 3% ke level terendah 9 minggu pada Selasa (14/3/2023) setelah laporan inflasi AS dan kegagalan Silicon Valley Bank (SVB) memicu kekhawatiran krisis keuangan baru yang dapat mengurangi permintaan minyak di masa depan.

Harga minyak Brent berjangka turun US$ 2,53, atau 3,1%, menjadi US$ 78,24 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 2,48, atau 3,35% menjadi US$ 72,32.

Kedua acuan minyak itu memasuki oversold (jenuh jual) secara teknis untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu dan menempatkan Brent ke level terendah sejak 4 Januari atau 9 minggu dan WTI terendah sejak 9 Desember.

Keruntuhan Silicon Valley Bank memicu pelemahan saham bank karena investor mencemaskan kesehatan keuangan beberapa bank lain, terlepas jaminan dari Presiden AS Joe Biden dan pembuat kebijakan global lainnya.

"Harga minyak mentah jatuh setelah sebagian besar laporan inflasi sejalan setidaknya satu kenaikan suku bunga Fed," kata analis pasar OANDA Edward Moya dikutip CNBC International.

Harga konsumen AS meningkat dengan solid pada Februari karena orang Amerika menghadapi biaya sewa dan makanan lebih tinggi. Hal ini menimbulkan dilema bagi Fed dalam melawan inflasi menyusul runtuhnya dua bank regional.

Data menunjukkan Indeks Harga Konsumen (consumer price index/CPI) AS naik 0,4% pada Februari dari 0,5% pada Januari.

Bank sentral AS menggunakan suku bunga tinggi untuk mengurangi inflasi. Namun suku bunga tinggi itu meningkatkan biaya pinjaman konsumen, yang dapat memperlambat ekonomi dan mengurangi permintaan minyak.

American Petroleum Institute (API), akan mempublikasikan data inventarisnya pada Selasa dan Administrasi Informasi Energi AS. pada Rabu (15/3/2023).

Membatasi penurunan harga minyak mentah - setidaknya pada hari sebelumnya - adalah laporan bulanan dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang memproyeksikan permintaan minyak lebih tinggi di Tiongkok, importir minyak terbesar dunia, pada 2023. Konsumen Tiongkok, kembali ke hotel, restoran, dan toko.

OPEC mempertahankan perkiraan permintaan minyak dunia meningkat sebesar 2,32 juta barel per hari, atau 2,3%, pada tahun 2023.

