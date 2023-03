34 Bulan Beruntun, Neraca Perdagangan Februari Surplus Lagi

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan pada Februari 2023 mengalami surplus sebesar US$ 5,48 miliar. Surplus merupakan selisih ekspor sebesar US$ 21,40 miliar dan impor mencapai US$ 15,92 miliar.

Surplus neraca perdagangan sudah terjadi secara beruntun sejak Mei 2020 atau 34 bulan berturut-turut. Surplus Februari 2023 meningkat dibandingan dengan Januari 2023 yang mencapai US$ 3,87 miliar.

“Neraca perdagangan Indonesia sampai Februari 2023 surplus selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dan masih dalam tren yang meningkat,” Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam telekonferensi pers di Kantor BPS, dikutip Investor Daily Kamis (15/3/2023).

Habibullah mengatakan surplus neraca perdagangan ditopang oleh surplus komoditas non migas. Surplus pada komoditas non migas mencapai US$ 6,70 miliar yang didorong oleh komoditas bahan bakar mineral (HS 27), kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati (HS15), besi dan baja (HS 72).

Sementara untuk migas mengalami defisit sebesar US$ 1,22 miliar ini komoditasnya antara lain adalah minyak mentah dan hasil minyak.

