Usai Anjlok karena SVB Kolaps, Kapitalisasi Kripto Naik ke Atas US$ 1 T

Jakarta, Beritasatu.com – Pergerakan pasar aset kripto mulai rebound (menguat) dengan kapitalisasi pasar kembali di atas US$ 1 triliun awal pekan ini setelah sebelumnya anjlok karena Silicon Valley Bank (SVB) dan Silvergate di Amerika Serikat (AS) kolaps.

“Kasus Silicon Valley Bank (SVB) memberikan dampak cukup signifikan kepada stablecoin USD coin (USDC)," kata Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin dikutip Investor Daily Rabu (15/3/2023).

USDC adalah bagian dari token ERC-20 di jaringan Blockchain Ethereum. Selian itu, Bitcoin (BTC) juga mengalami minggu yang paling menantang sejak November 2022.

Berdasarkan data Coinmarketcap pada 11 Maret 2023, USDC telah turun 8,7% menjadi US$ 0,91. Namun harga USDC berangsung membaik. Per Selasa (14/3/2023) harga USDC naik di atas 4% atau di US$ 0.9995. "Perlahan market aset kripto mulai membaik,” kata dia.

Dia mengatakan pasar aset kripto kembali menghijau dipengaruhi pernyataan bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), Departemen Keuangan AS, dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) atau LPS-nya AS bahwa semua deposan Silicon Valley Bank dan Signature Bank dapat kembali menarik dana mereka.

“Pasar membaik setelah regulator turun tangan mencegah krisis keuangan yang lebih luas, hal tersebut mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mengarah pada pemulihan harga aset kripto," kata Timothius Martin.

Meski sudah mulai rebound, kata da, masih banyak tantangan yang dihadapi dari sisi regulasi dan faktor eksternal yang mesti dilewati aset kripto untuk mengonfirmasi apakah akan terus mengalami kenaikan harga atau sebaliknya.

Dia mengatakan faktor makroekonomi masih membayangi dan memengaruhi harga aset kripto seperti, aksi jual saham kekhawatiran tentang suku bunga tinggi, dan peningkatan tindakan keras regulasi terhadap cryptocurrency di AS.

“Secara makro ekonomi sedang dalam kondisi yang unpredictable ditambah faktor ekonomi global yang turut memberi tekanan, seperti inflasi, naiknya suku bunga dari The Fed, dampak SVB dan Silvergate yang menjadi pemicu dan mengguncang market aset kripto," kata dia.

Menurut dia, jika faktor-faktor di atas dapat terselesaikan dengan baik dan regulasi semakin mendukung di berbagai negara, akan berpengaruh positif terhadap harga aset kripto.

