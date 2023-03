Jokowi Pertanyakan Kenapa Harga Beras Naik Saat Panen Raya

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah tengah mencari tahu penyebab harga beras naik di musim panen raya. Jokowi menyebut menyeimbangkan harga beras untuk petani, pedagang, dan konsumen akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Meskipun sejumlah daerah sudah melaksanakan panen raya padi, harga beras di pasaran masih merangkak naik. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, rata-rata nasional harga beras medium mencapai Rp 11.800 per kilogram (kg) pada Selasa (14/3/2023). Harga ini naik apabila dibandingkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang dipatok Rp 9.450 per kg sampai 10.250 per kg. Tingginya harga beras ini tidak sesuai dengan stok beras melimpah imbas dari panen raya di sejumlah daerah.

"Kita lihat ini kan masih panen raya, logikanya panen raya suplainya banyak kok harganya turun. Nah ini kok ndak, ini yang baru kita cari," ujar Jokowi dalam sambutannya meresmikan pembukaan Business Matching Belanja Produk dalam Negeri 2023 di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu pagi (15/3/2023).

Jokowi menjelaskan jika pemerintah ingin menurunkan harga beras, langkah mudah berupa impor beras sebanyak-banyaknya agar harga di pasaran turun, dapat saja dilakukan. Namun, pemerintah tidak mengambil langkah tersebut dan akan mencari jalan lain untuk menyeimbangkan harga beras di petani dan masyarakat.

