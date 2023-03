BPS: Nilai Impor Menyusut 13,68% pada Februari 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pada Februari 2023 mencapai US$ 15,92 miliar. Angka ini turun 13,68% dibandingkan Januari 2023 atau turun 4,32% dibandingkan Februari 2022.

“Pada tahun 2021 hingga 2023 dalam tiga terakhir pertumbuhan impor bulan Februari memiliki pola yang sama yaitu tren menurun secara bulanan. Pertumbuhan impor Februari 2023 secara tahunan mengalami kontraksi setelah sempat menguat pada Januari 2023,” ucap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah dalam konferensi pers pada Rabu (15/03/2023).

Advertisement

Dia mengatakan nilai impor migas turun 17,19% dari US$ 2,91 miliar pada Januari 2023 menjadi US$ 2,41 miliar pada Februari 2023. Penurunan impor migas dikarenakan turunnya impor minyak mentah sebesar 45,39% dan hasil minyak turun 82,0% Sedangkan impor komoditas nonmigas turun 13,03% dari US$ 15,54 miliar pada Januari 2023 menjadi US$ 13,51 miliar pada Februari 2023.

“Penurunan impor nonmigas sebesar 13,03% pada Februari 2023 terhadap bulan sebelumnya karena beberapa komoditas yaitu mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) turun 15,22%; Mesin peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) turun 7,27%; serta tas plastik dan barang dari plastik (HS 39) turun 15,21%,” kata dia.

Baca selanjutnya

Bila dilihat menurut penggunaan barang, kontribusi terbesar berasal dari impor bahan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini