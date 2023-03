Serangkaian Skandal yang Membuat Credit Suisse Ditinggal Nasabahnya

London, Beritasau.com - Saham Credit Suisse anjlok ke level terendah sepanjang masa setelah ditinggal nasabah dan pemegang saham terbesarnya karena serangkaian skandal, mulai dari mata-mata hingga kerugian investasi.

Saham Credit Suisse merosot sebanyak 30% ke rekor terendah baru ke level di bawah 2 Swiss francs. Saudi National Bank, yang memegang 9,88% dari Credit Suisse, mengatakan tidak akan menambah modal.

Credit Suisse adalah salah satu dari 30 bank secara global yang dianggap terlalu besar untuk gagal (too big to fail). Bank membukukan kerugian bersih sebesar 7,3 miliar franc Swiss (US$ 7,8 miliar) untuk tahun keuangan 2022.

Bank terbesar kedua di Swiss ini mengalami peningkatan arus modal keluar pada kuartal keempat menjadi lebih dari 110 miliar franc Swiss (US$ 120 miliar).

Credit Suisse pada hari Selasa menerbitkan laporan tahunannya untuk tahun 2022, yang mengatakan telah mengidentifikasi "kelemahan material" dalam pelaporan keuangan dan belum membendung arus keluar pelanggan.

Skandal-skandal yang menimpa Credit Suisse hingga ditinggal nasabahnya adalah sebagai berikut: Pada ...

