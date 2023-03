Krisis Perbankan AS Menular ke Eropa, Credit Suisse Kesulitan Likuiditas

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat (AS) termasuk Dow Jones Industrial Average jatuh pada Rabu (15/3/2023) karena kekhawatiran krisis perbankan AS menular ke Eropa menyusul kesulitan likuiditas Credit Suisse, asal Swiss.

30 saham unggulan Dow Jones Industrial Average turun 280,83 poin atau 0,9% menuju 31.874,57. S&P 500 ambles 0,7% menjadi 3.891,93 dan Komposit Nasdaq naik 0,05% menjadi 11.434,05. Rata-rata indeks utama mengakhiri perdagangan jauh dari posisi terendah. Dow Jones Rabu sempat turun 725 poin. Sedangkan kenaikan S&P 500 di tahun 2023 menguap.

Bursa AS kembali menguat pada perdagangan sore menyusul pengumuman dari regulator Swiss bahwa bank sentral negara itu akan memberikan likuiditas Credit Suisse jika diperlukan. Investor khawatir setelah Saudi National Bank (SNB), investor terbesar Credit Suisse, mengatakan tidak dapat memberikan pendanaan lagi.

Berita itu muncul setelah Credit Suisse awal pekan ini mengatakan telah menemukan kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk tahun 2021 dan 2022. Credit Suisse juga mengatakan belum membendung arus keluar pelanggan.

Akibatnya, saham Credit Suisse yang terdaftar di bursa AS ditutup anjlok hampir 14%.

Dalam beberapa hari terakhir, krisis sektor keuangan berpusat di bank-bank regional menyusul runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank. Keduanya merupakan korban manajemen yang buruk dalam menghadapi delapan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) dalam 12 bulan terakhir. Hal yang sama juga menimpa Silvergate Capital di AS.

Perhatian beralih ke bank-bank besar pada Rabu.

“Kami melihat gejolak bank yang dimulai di Silicon Valley, itu benar-benar menyebar ke seluruh dunia,” kata analis pasar di Oanda Edward Moya, dikutip CNBC International.

“Pasar menyadari bahwa perbankan dalam masalah karena banyak profitabilitas didasarkan pada, sebagian besar, suku bunga nol.”

Saham bank besar di AS turun karena kesulitan likuiditas Credit Suisse dan perbankan Eropa. Citigroup ambles 5,4%. Sementara Wells Fargo dan Goldman Sachs masing-masing kehilangan lebih 3%. Dana SPDR Sektor Pilih Keuangan (XLF) kehilangan 2,7%.

