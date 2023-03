Krisis Credit Suisse Picu Harga Minyak ke Level Terendah Desember 2021

Chicago, Beritasatu.com- Harga minyak turun tajam pada Rabu (15/3/2023), karena para trader khawatir krisis perbankan seperti Credit Suisse dapat merusak pertumbuhan ekonomi global.

Harga minyak berjangka WTI acuan AS turun lebih dari 5% menjadi US$ 67,61 per barel, mencapai level terendah sejak Desember 2021. Sedangkan harga minyak mentah Brent, patokan internasional, turun 4% menjadi US$ 74,36 per barel.

"Pasar minyak akan surplus di semester pertama tahun ini, tetapi itu akan berubah selama kita tidak melihat kesalahan kebijakan besar Fed yang memicu resesi," kata analis Oanda, Ed Moya dikutip CNBC International.

"Sekarang mendekati pertengahan US$ 60-an, penurunan minyak mentah WTI bergantung pada seberapa buruk gambaran makro."

Penurunan harga minyak terjadi karena risiko global menyusul berita bahwa investor terbesar Credit Suisse, Saudi National Bank, tidak akan memberikan bantuan ketika bank asal Swiss itu mengalami kesulitan likuiditas.

Berita itu menyebabkan saham Credit Suisse turun tajam. Ini juga menimbulkan kekhawatiran sistem perbankan global setelah dua bank regional AS kolaps.

Hasil strest test di bank-bank kecil membuat Goldman Sachs memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS. "Bank kecil dan menengah memainkan peran penting dalam ekonomi AS," tulis ekonom Goldman.

Bank dengan aset kurang US$ 250 miliar menyumbang sekitar 50% pinjaman komersial dan industri AS.

Federal Reserve (The Fed) dijadwalkan mengadakan pertemuan kebijakan minggu depan. Memasuki minggu ini, trader memperkirakan setidaknya kenaikan suku bunga 25 basis poin. Namun, alat FedWatch CME Group saat ini menunjukkan peluang 2 banding 1 untuk mempertahankan suku bunga saat ini.

