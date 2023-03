Indef: Dampak Bangkrutnya SVB ke Ekonomi Indonesia Kecil

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebut dampak kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) bagi perekonomian Indonesia relatif kecil.

Pasalnya, kata Eko, hubungan antara SVB dengan dunia startup dan perbankan di Indonesia relatif kecil. Apalagi fundamental perbankan saat ini juga cukup kuat.

"Kalau menurut saya, dampak secara langsungnya itu kecil, karena relasi antara SVB dengan dunia startup di Indonesia, dengan perbankan di Indonesia, sepanjang yang saya tahu itu tidak ada atau sangat kecil. Jadi implikasinya mungkin juga tidak besar," kata Eko dalam diskusi online Indef bertajuk "SVB Kolaps, Ekonomi Indonesia Perlu Cemas?", Kamis (16/3/2023).

Namun demikian, dampak tidak langsung tetap ada, terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang meningkat. Bila tidak segera diatasi, kondisi ini juga bisa mengawali terjadinya resesi global.

"Kemarin kita lihat respons IHSG memerah. Ini kan di luar sana, terutama di Amerika dan Eropa, situasi ini kemudian membuat panik atau ketidakpercayaan terhadap industri perbankan yang ditujukan dengan saham yang kemudian misalkan kita bicara credit suisse yang mengalami penurunan besar sekali, dan itu tentu saja berimplikasi kepada bagaimana sektor riil di dalam negara-negara maju tadi. Jadi secara sentimen, ini memicu sentimen negatif di pasar global, di pasar keuangan khususnya, yang kalau tidak diatasi segera bisa merembet semuanya," kata Eko.

Seiring tekanan pada sektor perbankan AS, Eko melihat ada kemungkinan agresivitas kenaikan suku bunga akan berkurang. Ini kabar baik bagi kurs rupiah, tetapi dengan catatan jika inflasi dalam negeri terkendali dan volatilitas pasar modal hanya temporer.

"Ini istilahnya sisi positifnya. Dengan AS ke depan karena sudah ada bank-nya yang jatuh, saya rasa The Fed kemungkinan tidak akan terlalu agresif lagi ke depan sampai kemudian bisa confidence bahwa bank bisa adaptasi semua terhadap kebijakan AS untuk menormalisasi suku bunga," kata Eko.

Pada tahun 2022, SVB merupakan bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat dengan total aset senilai US$ 209 miliar dan deposito sekitar US$ 175,4 miliar. Ambruknya SVB ini merupakan keruntuhan perbankan terbesar di Amerika Serikat setelah krisis keuangan dunia tahun 2008.

