Erick Thohir Angkat Nixon LP Napitupulu Jadi Dirut BTN

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN) merombak susunan pengurus perseroan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Nixon LP Napitupulu sebagai direktur utama (dirut) BTN menggantikan Haru Koesmahargyo.

Advertisement

Pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Haru Koesmahargyo sebagai dirut BTN. Kemudian, Nixon LP Napitupulu yang sebelumnya menjabat wakil direktur utama menggantikan posisinya. Lalu, Oni Febriarto Rahardjo diangkat sebagai wakil direktur utama BTN.

Nixon di dunia perbankan, karier pria kelahiran Medan tahun 1969 ini paling banyak dihabiskan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Sedangkan, di BTN sendiri ia pernah menjabat posisi Direktur Collection, Asset Management & Legal BTN pada Maret 2017- Maret 2018.

Berikutnya, Direktur Collection & Asset Management merangkap Direktur Finance, Treasury & Strategy BTN pada Mei 2019- November 2019.

Kemudian, sebelum akhirnya menjadi wadirut pada Maret 2021 hingga Maret 2023, Nixon pada November 2019 - Maret 2021 juga pernah menjabat sebagai Direktur Finance, Planning & Treasury BTN.

BACA JUGA

Berperan Salurkan KPR, BTN Apresiasi Kinerja Pengembang

Adapun susunan anggota dewan direksi BTN yang baru sebagai berikut:

Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo

Direktur Consumer: Hirwandi Gafar

Direktur Finance: Nofry Rony Poetra

Direktur Human Capital, Compliance and Legal: Eko Waluyo

Direktur Asset Management: Elisabeth Novie Riswanti

Direktur IT & Digital: Andi Nirwoto

Direktur Distribution and Funding: Jasmin

Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

Direktur Institutional Banking: Hakim Putratama

BACA JUGA

Erick Thohir: Insan BUMN Harus Berani Bicara Fakta

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak berubah sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen: Chandra M Hamzah

Wakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal Latanro

Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen: Armand B Arief

Komisaris Indpenden: Sentot A Sentausa

Komisaris: Herry Trisaputra Zuna

Komisaris: Mohamad Yusuf Permana

Komisaris: Andin Hadiyanto

Komisaris: Himawan Arief Sugoto

Saksikan live streaming program-program BTV di sini