Wall Street Ditutup Menguat Setelah 11 Bank Taruh Simpanan di First Republic

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (16/3/2023) ditopang oleh sektor keuangan. Bank-bank terbesar AS memberikan bantuan deposito kepada First Republic Bank yang kesulitan likuiditas.

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 371,98 poin atau 1,17%, menjadi menetap di 32.246,55 poin. Indeks S&P 500 bertambah 68,35 poin atau 1,76%, menjadi berakhir di 3.960,28 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 283,22 poin atau 2,48%, menjadi ditutup pada 11.717,28 poin.

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup dan JPMorgan Chase akan menyumbang sekitar US$ 5 miliar masing-masing, sementara Goldman Sachs dan Morgan Stanley akan menyetor sekitar $2,5 miliar, kata bank-bank tersebut dalam rilis berita. Truis, PNC, Bancorp AS, State Street, dan Bank of New York Mellon masing-masing akan menyetor sekitar US$ 1 miliar.

Total mereka menyetor hingga 30 miliar dolar AS ke kas First Republic Bank untuk menstabilkan pemberi pinjaman itu.

"Bank saling menjaga satu sama lain," kata kepala investasi Huntington Private Bank, John Augustine, kepada Reuters. "Sekarang mereka ingin menyelamatkan apa yang dianggap sebagai bank yang lebih utama."





