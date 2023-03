Cegah Kolaps, First Republic Bank Dapat Bantuan US$ 30 M dari 11 Bank Besar AS

New York, Beritasatu.com - Sebanyak 11 bank besar di AS menyimpan US$ 30 miliar ke First Republic Bank yang terdampak goyahnya kepercayaan nasabah setelah Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank ditutup.

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup dan JPMorgan Chase akan menyumbang sekitar US$ 5 miliar masing-masing, sementara Goldman Sachs dan Morgan Stanley akan menyetor sekitar $2,5 miliar, kata bank-bank tersebut dalam rilis berita. Truis, PNC, Bancorp AS, State Street, dan Bank of New York Mellon masing-masing akan menyetor sekitar US$ 1 miliar.

Total mereka menyetor hingga 30 miliar dolar AS ke kas First Republic Bank untuk menstabilkan pemberi pinjaman itu.

"Tindakan oleh bank terbesar Amerika ini mencerminkan kepercayaan mereka pada First Republic dan bank dengan ukuran serupa, dan itu menunjukkan komitmen keseluruhan mereka untuk membantu bank melayani pelanggan dan komunitas mereka," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA Setelah Silicon Valley Bank, Giliran Credit Suisse Terancam Kolaps

Setoran tersebut wajib disimpan di bank setidaknya selama 120 hari, menurut pengumuman dari First Republic. Saham bank regional awalnya jatuh pada hari Kamis tetapi berbalik lebih tinggi setelah laporan bantuan solidaritas perbankan.





# First Republic Bank

# Silicon Valley Bank

# Krisis Perbankan AS

# Signature Bank

Bagikan