IHSG Berpotensi Menguat, 4 Saham Ini Layak Dipertimbangkan

Jakarta. Beritasatu.com - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan berbalik menguat (rebound) pada perdagangan hari ini, Jumat (17/3/2023). Rekomendasi saham hari ini adalah HRUM, ICBP, MYOR, dan SIDO.

IHSG kembali ditutup terkoreksi 1% ke 6.565 dan masih didominasi oleh tekanan jual yang cukup besar. Koreksi IHSG diperkirakan sudah cenderung terbatas untuk menguji 6.532-6.543 kembali dan selanjutnya berpeluang menguat ke 6.600-6.644. Kabar baiknya, IHSG akan menguat ke rentang 6.731-6.960. Level support hari ini adalah 6.543-6.509 dan resisten di 6.641-6.695

HRUM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.360-1.420

Target Price: 1.520. 1.625

Stoploss: below 1.335

ICBP - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 9.225-9.375

Target Price: 9.775. 10.175

Stoploss: below 9.150

MYOR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.570-2.650

Target Price: 2.750. 2.850

Stoploss: below 2.500

SIDO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 825-830

Target Price: 865. 875

Stoploss: below 790





