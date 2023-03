Mayoritas Bursa Asia Menguat setelah Wall Street Selamatkan First Republic

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas Bursa Asia Pasifik dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (17/3/2023) setelah bank-bank Wall Street menyuntik deposito ke First Republic Bank sebagai tanda solidaritas perbankan AS.

S&P/ASX 200 naik 0,04%, Nikkei naik 0,65%, Kospi naik 0,55%, Hang Seng Hong Kong naik 0,81%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,73%.

Sebanyak 11 bank besar di AS menyimpan US$ 30 miliar ke First Republic Bank yang terdampak goyahnya kepercayaan nasabah setelah Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank ditutup.

BACA JUGA Bursa Asia Melemah, Investor Cermati Dampak Kolapsnya Silicon Valley Bank

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup dan JPMorgan Chase akan menyumbang sekitar US$ 5 miliar masing-masing, sementara Goldman Sachs dan Morgan Stanley akan menyetor sekitar $2,5 miliar, kata bank-bank tersebut dalam rilis berita. Truis, PNC, Bancorp AS, State Street, dan Bank of New York Mellon masing-masing akan menyetor sekitar US$ 1 miliar.





# Bursa Asia

# Nikkei

# Hang Seng

# Kospi

# Beritasatu Bisnis

Bagikan