IHSG Hari Ini Rebound, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,82% ke kisaran 6.619,6 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (17/3/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, mengatakan IHSG hari ini berpotensi menguat ditopang komitmen Wall Street dan Pemerintah AS menyelamatkan sektor perbankan. Dari dalam negeri, keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga disambut baik pasar.

Rebound yang kuat pada sektor keuangan membantu tiga indeks Wall Street membukukan kenaikan yang solid lebih dari 1% pada Kamis (16/03/23), dengan Nasdaq memimpin di 2,48%. Beberapa lembaga keuangan AS bersatu untuk menyelamatkan First Republic Bank sebesar US$ 30 miliar untuk menyelamatkan bank dari kejatuhan yang terjadi pada SVB & Signature Bank.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga mencoba menenangkan para deposan dengan menyatakan bahwa sistem perbankan AS tetap sehat dan masyarakat dapat merasa yakin bahwa simpanan mereka akan tersedia saat dibutuhkan.

Credit Suisse juga mengalami bantuan perbankan yang sama setelah Bank Nasional Swiss menjanjikan dukungan kredit hingga USD 54 miliar untuk menopang likuiditas dan kepercayaan investor. Sementara itu, data ekonomi AS kemarin menyatakan bahwa Klaim Pengangguran Awal keluar lebih rendah dari yang diharapkan pada 192.000 klaim (vs perkiraan 205.000, vs 212.000 sebelumnya), menandakan bahwa pasar tenaga kerja AS masih ketat.





