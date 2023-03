Ada Credit Suisse, Ini Daftar 30 Bank yang Dianggap Too Big to Fail

Jakarta, Beritasatu.com - Credit Suisse mendapatkan pinjaman senilai 50 miliar franc Swiss (US$ 53,69 miliar) atau sekitar Rp 829 triliun dari bank sentral Swiss (Swiss National Bank/SNB) untuk memperkuat likuiditas.

Credit Suisse adalah salah satu dari 30 bank secara global yang dianggap terlalu besar untuk gagal (too big to fail), sehingga harus diselamatkan.

Apa saja bank-bank yang dianggap too big to fail?

Financial Stability Board bekerja sama dengan Basel Committe on Banking Supervision (BCBS) dan otoritas nasional mengeluarkan dafar global systemically important banks (G-SIBs) setiap tahunnya.

G-SIBs adalah bank-bank yang dianggap sangat penting untuk sistem keuangan global dan bila terjadi kegagalan pada bank tersebut, maka dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan peraturan tentang capital buffer diterapkan pada G-SIBs sebagai upaya untuk meminimalkan risiko kegagalan bank dan melindungi stabilitas sistem keuangan global.

Capital buffer pada G-SIBs adalah jumlah modal tambahan yang harus dipertahankan oleh bank sebagai persyaratan peraturan dari otoritas pengawas keuangan, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keuangan bank dalam menghadapi risiko kebangkrutan atau kerugian besar.

Capital buffer dikenakan sebagai tambahan persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh G-SIBs, selain persyaratan modal minimum yang umum diberlakukan pada semua bank. Besar capital buffer yang harus dipertahankan oleh setiap G-SIBs ditentukan oleh otoritas pengawas keuangan berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran, kompleksitas, dan aktivitas risiko bank tersebut. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh G-SIBs, semakin besar pula capital buffer yang harus dipertahankan.

Berikut adalah bank-bank yang dianggap too big to fail oleh FSB per November 2022:

Capital Buffer 3,5% :

Tidak Ada

: Tidak Ada Capital Buffer 2,5%:

Tidak Ada

Tidak Ada Capital Buffer 2%: Citigroup

HSBC

JP Morgan Chase

Citigroup HSBC JP Morgan Chase Capital Buffer 1,5% :

Bank of America

Bank of China

Barclays

BNP Paribas

China Construction Bank

Deutsche Bank

Industrial and Commercial Bank of China

Mitsubishi UFJ FG

: Bank of America Bank of China Barclays BNP Paribas China Construction Bank Deutsche Bank Industrial and Commercial Bank of China Mitsubishi UFJ FG Capital Buffer 1%:

Agricultural Bank of China

Bank of New York Mellon

Credit Suisse

Goldman Sachs

Groupe BPCE

Groupe Crédit Agricole

ING Bank

Mizuho FG

Morgan Stanley

Royal Bank of Canada

Santander

Société Générale

Standard Chartered

State Street

Sumitomo Mitsui FG

Toronto Dominion

UBS

UniCredit

Wells Fargo





# Credit Suisse

# Too Big to Fail

# Financial Stability Board

# JP Morgan

# Beritasatu Bisnis

Bagikan