Wall Street Melemah Akibat Krisis Kepercayaan Nasabah Bank

New York, Beritasatu.com - Wall Street jatuh pada hari Jumat (17/3/2023) karena anjloknya saham First Republic dan saham bank lainnya di tengah kekhawatiran atas keadaan sektor perbankan AS.

Dow Jones Industrial Average kehilangan 384,57 poin, atau 1,19%, ditutup pada 31.861,98 poin. S&P 500 turun 1,10% menjadi 3.916,64 poin, sedangkan Nasdaq Composite turun 0,74% menjadi 11.630,51 poin.

First Republic turun hampir 33% untuk mengakhiri minggu turun mendekati 72%. Saham First Republic tetap anjlok meskipun 11 bank mengatakan akan membantu First Republic dengan simpanan US$ 30 miliar sebagai tanda kepercayaan pada sistem perbankan. Penurunan hari Jumat membebani SPDR Regional Banking ETF yang kehilangan 6% dalam sesi dan menyelesaikan minggu ini 14% lebih rendah.

Saham Credit Suisse yang terdaftar di AS ditutup turun hampir 7% setelah pengumuman bahwa mereka akan meminjam hingga $50 miliar franc, atau hampir $54 miliar, dari Bank Nasional Swiss. Credit Suisse anjlok kehilangan 24% selama seminggu.

S&P 500 masih naik 1,43% minggu ini. Nasdaq Composite naik 4,41% menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve minggu depan. Kenaikan ini adalah minggu terbaik sejak 13 Januari untuk indeks teknologi tersebut. Penurunan hari Jumat menarik Dow ke wilayah negatif untuk minggu ini, berakhir turun 0,15%.

Saham perbankan mendapatkan tekanan dalam beberapa hari terakhir di tengah kekhawatiran bahwa bank lain akan mengalami nasib yang sama seperti Silicon Valley Bank dan Signature Bank, yang keduanya ditutup dalam minggu lalu. Regulator mengatakan pada akhir pekan bahwa mereka akan melindungi simpanan di kedua bank tersebut.

Investor menantikan pertemuan Federal Reserve yang akan datang pada 21-22 Maret. Pertanyaan di benak para pedagang adalah apakah bank sentral akan melanjutkan dengan kenaikan 25 basis poin yang diharapkan bahkan ketika krisis kepercayaan perbankan menghancurkan pasar.





