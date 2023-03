Info Loker: SKK Migas, Medco, Petronas, dll Buka Lowongan untuk Fresh Graduate

Jakarta, Beritasatu.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bum (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) membuka 62 lowongan kerja untuk fresh graduate dan yang sudah berpengalaman hingga 31 Maret 2023.

"Kami melakukan rekrutmen bersama terhadap fresh graduate dan bekerja sama dengan Universitas/PT, dengan target pemenuhan 62 posisi. Selanjutnya program ini akan menyasar experience hire dengan kebutuhan yang lebih besar lagi," demikian disampaikan SKK Migas dalam pernyataan resminya yang dikutip, Sabtu (18/3/2023).

Pelamar dapat melihat posisi-posisi yang dibuka pada Platform rekrutmen setelah pelaksanaan launching yaitu di tanggal 15 Maret 2023 pukul 15.00 WIB, melalui website SKK Migas (www.skkmigas.go.id) di https://jobs.talentics.id/skk-migas. Bagi Pelamar yang akan mengikuti program ini, dapat mengikuti informasinya melalui media sosial resmi SKK Migas yaitu website SKK Migas dan Instagram SKK Migas di @humasskkmigas.

Selain SKK Migas, KKKS yang membuka lowongan adalah Medco E&P Indonesia, PT Bumi Siak Pusako, Petronas Carigali Ketapang II Ltd, PT Odira Energy Karang Agung, MGA Utama Energi, RH Petrogas Companies in Indonesia, Jadestone Energy, Husky-CNOOC Madura Ltd, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, dan Harbour Energy.

Aplikasi lamaran hanya diproses melalui platform online. Pelamar tidak perlu mengirimkan aplikasi lamaran selain melalui platform ini maupun mengirimkankannya secara fisik/hard copy. Mengingat rekrutmen bersama ini akan dilakukanoleh beberapa instansi, maka tahapan proses seleksi akan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Bagi pelamar yang lolos dalam tahap seleksi, akan dihubungi oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai data yang telah diberikan oleh Pelamar. Seluruh hasil proses seleksi bersifat mutlak dan menjadi kebijakan dari masing-masing Perusahaan.

Masyarakat dihimbau agar berhati-hati dan mewaspadai adanya modus penipuan seleksi penerimaan pekerja di industri hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh oknum/pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan SKK Migas dan/atau salah satu KKKS yang tergabung dalam program Rekrutmen Bersama tahun 2023 ini.

SKK Migas, KKKS, maupun konsultan rekrutmen kami, tidak pernah memungut uang dan tidak pernah menunjuk biro perjalanan / travel agent tertentu untuk melakukan pemesanan ataupun menerima pembayaran dalam bentuk apapun untuk transportasi darat/laut/udara atau untuk hal-hal lainnya dalam proses rekrutmen ini.





