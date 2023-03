Pekan Ini Bitcoin, Ethereum, dan Binance Menghijau, Cek Analisisnya

Jakarta, Beritasatu.com- Pasar aset kripto mengalami lonjakan selama seminggu terakhir dengan presentase kenaikan sebesar 15,8% pada Jumat (17/3/2023). Padahal harga Bitcoin (BTC) sebelumnya ditutup dengan penurunan dalam diakibatkan berita kebangkrutan bank ternama di Amerika Serikat, seperti Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB), dan Signature Bank.

"Kebangkrutan bank-bank besar berdampak efek domino di pasar kripto pada pekan lalu," kata tim trader Tokocrypto dikutip Investor Daily Sabtu (18/3/2023).

Namun, pada Jumat lalu (17/3/2023) aset kripto mengalami kenaikan cukup tinggi di Top 10 Market Cap berdasarkan TradingView, seperti Bitcoin (BTC) naik sebesar 5,16%, Ethereum (ETH) naik 2,25%, Binance Coin (BNB) 9.91% dan Dogecoin (DOGE) naik 6,48%. Altcoin juga mengikuti jejak BTC yang mengalami penguatan.

Tim Trader Tokocrypto menyebut, pasar kripto diramaikan beberapa kabar seperti Silicon Valley Bank (SVB) menutup operasional banknya diakibatkan bank run yang terjadi sehingga berefek pada harga stablecoin USDC terlepas dari 1:1 dengan dolar AS. Meskipun kemudian per 17 Maret 2023 sudah mengalami pemulihan 1:1 dengan dolar AS. “Hal ini bisa terjadi karena cadangan dana circle disimpan di Silicon Valley Bank sebesar US$ 3,3 miliar dari US$ 40 miliar yang tidak dapat diproses oleh SVB,” tulis Tim Trader Tokocrypto dalam risetnya.

Kemudian, Euler Finance mengalami kerugian yang besar diakibatkan peretasan sebesar US$ 200 juta pada 14 Maret 2023 dan berhasil pulih sebesar US$ 4,5 juta, sehingga membuat pasar aset kripto mengalami goncangan. Total kapitalisasi pasar aset kripto juga naik 18,6% dengan titik terendah sebesar US$ 932 miliar pada 11 Maret 2023 dan US$ 1,1 triliun pada 17 Maret 2023. Serta dominasi kapitalisasi Bitcoin sebesar 44,7%.

Untuk sentimen pasar aset kripto saat ini berada pada posisi netral dengan kecenderungan Greed. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai trading scalping atau swing trading dikarenakan pasar sedang dalam kondisi netral. “Namun, perlu diperhatikan bahwa sewaktu-waktu hal ini dapat berubah dan penting untuk melakukan riset sebelum mengambil keputusan investasi atau trading,” tambah Tim Trader Tokocrypto.

