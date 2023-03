Utomo SolaRUV, Medco, dan Adaro Kembangkan Panel Surya dan Baterai

Singapura, Beritasatu.com – Utomo SolaRUV melalui PT Utomo Juragan Atap Surya Indonesia, perusahaan penyedia solusi energi batru terbarukan (EBT) melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kerja sama pengembangan industrialisasi rantai pasok panel surya atau Solar PV (Photovoltaik) dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (SPEB) bersama pengembang nasional yang tergabung dalam Konsorsium Inspira (Indonesia Solar Panel Industry & Renewable Alliance).

Konsorsium ini terdiri PT Adaro Power, PT Medco Power, dan PT Energi Baru TBS di Singapura. Nantinya konsorsium nasional termasuk SolaRUV akan menggandeng produsen global seperti Longi Solar serta Sungrow Power Supply Co Ltd dalam mengembangkan infrastruktur dan industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia.

Penandatangann disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Singapura HE Senior Minister Teo Chee Hean dan beberapa menteri Singapura di Singapura belum lama ini.

Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesempatan itu mengungkapkan, pengembangan industri panel surya harus dilakukan di dalam negeri. "Kita harus melakukannya secara end to end, kita tidak mau ekspor listrik ke Singapura saja, tetapi kita sudah memproduksi panel surya, baterai dan lainnya. Dengan adanya kerja sama investasi dengan Singapura ini, maka Indonesia diharapkan mampu memproduksi solar panel dan baterai di dalam negeri," kata Luhut dikutip Investor Daily, Minggu (19/3/2023).

Managing Director Utomo SolaRUV, Anthony Utomo mengatakan kerja sama ini merupakan upaya Utomo SolaRUV sebagai local technology enabler atau pelaku usaha energi terbarukan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industri dalam menyongsong inisiatif kedua belah negara untuk peningkatan perdagangan listrik lintas batas kedua negara yang bisa mencapai order gigawatt (GW) dalam beberapa waktu mendatang.

“Utomo SolaRUV sebagai bagian kelompok usaha Utomodeck, teruji lebih 47 tahun sebagai industrialis mewarnai industri atap Indonesia di berbagai infrastruktur proyek nasional. Dengan kerja sama antar dua negara ini kami menyambut baik agar industri modul surya dan turunannya dapat berkembang," tutur Anthony Utomo.

Dia menambahkan Utomo SolaRUV siap mendukung kerja sama dengan produsen kelas dunia seperti Longi Solar serta Sungrow Power Supply Co. Ltd yang juga ikut dalam penandatanganan tersebut dalam mengembangkan infrastruktur dan industri PLTS di Indonesia.

