Pekan Ini Harga SUN Diproyeksi Kembali Tergerus, Alasannya?

Jakarta, Beritasatu.com- Harga SUN atau surat utang negara diprediksi kembali tertekan pekan ini sejalan volatilitas global yang makin tinggi. Selain menunggu pengumuman kenaikan suku bunga The Fed, pasar juga diselimuti kekhawatiran krisis perbankan Amerika Serikat (AS) yang mendorong investor asing keluar dari Indonesia.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana memperkirakan, dampak krisis bank di AS dan Credit Suisse di Eropa belum selesai. Ini memicu kemungkinan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Sedangkan tingkat imbal hasil (yield) 10 tahun kemungkinan naik ke kisaran 7-7,1%.

“Tetapi di saat yang sama pekan ini ada meeting The Fed, itu yang akan jadi kunci, itu akan mendorong semua government bonds seluruh dunia bergerak,” jelas Fikri kepada Investor Daily, Minggu (19/3/2023).

BACA JUGA UBS Beli Credit Suisse Rp 49,1 T Demi Kebaikan Perbankan Global

Dia menyebutkan pergerakan harga dan yield SUN pekan lalu juga cukup volatil. Sehingga kemungkinan pelaku pasar akan menghindari risiko (risk averse) secara global. Risk averse pun mendorong investasi keluar dari pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia dan mengerek yield naik atau harga SUN turun.

“Jadi mungkin yield SUN saya ekspektasikan akan meningkat pekan ini dengan asumsi bahwa kenaikan suku bunga hanya 25 basis poin. Kalau lebih dari itu, saya kira mungkin kenaikan yield SUN akan lebih tinggi lagi,” sambung Fikri.

Dia memperkirakan yield 10 tahun di pasar obligasi Indonesia akan mencapai 7,1% sebagai nilai tengah.

Sementara Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto memandang, inflasi dan potensi kenaikan suku bunga di negara-negara maju masih cukup besar. Kemudian kasus Silicon Valley Bank (SVB) cukup menciptakan ketidakpastian di pasar. “Ketakutan atas dampak sistemik dari bancrupt bank tersebut cukup jadi ketakutan. Jadi ke depan pasar akan wait and see” ujar Ramdhan kepada Investor Daily.

Dengan likuiditas dalam negeri yang masih sangat baik, diyakini menjadi penopang pasar SBN saat ini, dengan investor domestik meramaikan pasar SBN Indonesia. “Saya prediksi range yield-nya akan bergerak di 6,8-7% karena memang volatilitasnya meningkat,” sambung Ramdhan.

Berita ini juga sudah tayang di Investor.id dengan judul: Harga SUN Diprediksi Kembali Tertekan

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan