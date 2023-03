Pekan Ini IHSG Akan Bullish, Pantau Saham Pilihannya

Jakarta, Beritasatu.com– Indeks harga saham gabungan (IHSG) saat ini secara teknikal membentuk morning star candle yang merupakan sinyal bullish (menguat), sehingga berpotensi untuk reversal (pembalikan arah tren) dari arah negatif.

"Selain itu, indikator momentum juga menunjukkan bahwa saat ini IHSG sudah pada area jenuh jual (oversold), level support IHSG pada level 6.500 dengan berpeluang menuju resistance di 6.850," kata Financial Expert Ajaib Sekuritas Asia, Chisty Maryani dikutip Investor Daily, Minggu (19/3/2023).

Pada awal pekan pasar cenderung wait and see menunggu pertemuan bank sentral AS atau FOMC The Fed. Dia memprediksi kenaikan suku bunga acuan The Fed pada FOMC 21-22 Maret 2023 akan lebih moderat dibandingkan kenaikan tahun lalu. Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan naik 25 basis poin (bps) menjadi 4,75-5%.

“Tingkat inflasi di AS yang terus turun, saat ini 6% (yoy) dan inflasi inti 5,5% (yoy), akan menjadi bahan pertimbangan The Fed yang tidak akan terlalu hawkish untuk menaikkan bunga acuan pada 21-22 Maret 2023,” tulis Chisty.

Tak hanya inflasi dari sisi konsumen yang melandai, inflasi tingkat produsen (producer price index/PPI) AS pada Februari 2023 juga tercatat melandai di level 4,6% (yoy), di bawah level sebelumnya 5,7% dan di bawah konsensus pada level 5,4%.

Sementara itu, core PPI pada Februari tahun ini sebesar 4,4% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya di level 5% dan di bawah konsensus 5,2%. Meskipun tren inflasi tersebut turun, The Fed masih akan mengupayakan untuk menekan laju inflasi AS mencapai target mereka di level 2%. “Ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed ini akan positif, jika kenaikan sesuai dengan konsensus yaitu 25 bps,” tutur Chisty.

Menurut dia, optimisme juga muncul di kalangan pelaku pasar karena kenaikan suku bunga acuan di AS sejauh ini dinilai mampu meredam inflasi. Hanya saja, kenaikannya diharapkan tidak terlalu tinggi.

Jika kenaikan suku bunga acuan The Fed pada pertemuan 21-22 Maret 2023 lebih tinggi bahkan mencapai 50 bps, maka pasar kemungkinan merespons negatif.

Sebab pelaku pasar bakal kembali khawatir bahwa dampak dari kebijakan moneter The Fed yang sangat ketat berpotensi membuat ekonomi AS melambat di tengah gejolak pasar saat ini. Hal itu tercermin dari terjadinya masalah likuiditas di beberapa bank AS akibat kenaikan suku bunga acuan yang sangat ketat.

