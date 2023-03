Harga CPO Akan Menguat karena Konsumsi Saat Ramadan Naik

Jakarta, Beritasatu.com- Harga CPO atau minyak sawit mentah bakal menguat pada pekan ini. Sentimen utama yang mempengaruhi adalah dimulainya bulan puasa atau Ramadan yang umumnya akan terjadi tren peningkatan konsumsi crude palm oil (CPO).

“Indikator lain antara lain rilisnya data ekspor CPO Malaysia, perkembangan situasi di pasar CPO Indonesia terutama terkait kebijakan DMO (domestic market obligation) dan ekspor CPO, perkembangan situasi di Tiongkok, dan situasi di pasar minyak nabati,” ungkap Research & Development ICDX Girta Yoga kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Selama Ramadan, konsumsi minyak goreng akan mengalami kenaikan, terutama di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Selain permintaan untuk Ramadan, kenaikan permintaan CPO minyak goreng untuk stok kebutuhan selama Lebaran.

BACA JUGA Setelah Naik 3%, Harga CPO Pekan Ini Bergantung Beragam Sentimen

Girta memperkirakan harga CPO pekan ini akan bergerak pada resistance berada di kisaran harga 4.150 - 4.250 Ringgit Malaysia per ton. Apabila mendapat katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju posisi support di kisaran harga 3.850-3.750 Ringgit Malaysia per ton.

Hal ini, lanjut dia, harga minyak kedelai pekan ini berpotensi bergerak menguat. Indikator yang dipantau antara lain kelanjutan kesepakatan ekspor via Laut Hitam, perkembangan cuaca El Nino di negara produsen, perkembangan situasi di Tiongkok, dan situasi di pasar CPO. “Harga kedelai diperkirakan akan bergerak pada resistance berada di kisaran harga US$ 57 -58 per pounds. Apabila mendapat katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju posisi support di kisaran harga US$ 55,50 - 54,50 per pounds,” jelasnya.

Girta menjelaskan, pada pekan lalu harga CPO bearish. Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives basis mingguan periode 10 – 17 Maret 2023, harga CPO mengalami penurunan 3%. Kontrak berjangka CPO untuk pengiriman April 2023 turun 40 Ringgit Malaysia (0,98%) menjadi 4.071 Ringgit Malaysia per ton.

BACA JUGA Harga CPO Masih Menarik, Intip Bocoran Dividen AALI

Sedangkan kontrak berjangka pengiriman CPO untuk Mei 2023 anjlok 106 Ringgit Malaysia (2,66%) menjadi 3.987 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO pengiriman Juni 2023 terkoreksi 140 Ringgit Malaysia (3,57%) menjadi 3.920 Ringgit Malaysia per ton. Pada Juli 2023 jatuh 148 Ringgit Malaysia (3,82%) menjadi 3.871 per ton.

Sementara itu, kontrak berjangka CPO pengiriman Agustus 2023 turun 147 Ringgit Malaysia (3,84%) menjadi 3.833 Ringgit Malaysia per ton. Serta, September 2023 merosot 143 Ringgit Malaysia (3,76%) menjadi 3.804 Ringgit Malaysia per ton.

Berita ini juga sudah tayang di Investor.id dengan judul: Siap-Siap, Harga CPO Bakal Menguat Pekan Ini

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan