Bursa Asia Jatuh Setelah UBS Akuisisi Credit Suisse Rp 49 T

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik sebagian besar jatuh pada Senin (20/3/2023) setelah UBS AG Gorup asal Swiss menyetujui membeli saingan Credit Suisse senilai US$ 3,2 miliar (Rp 49,2 triliun) pada akhir pekan.

Bursa Asia juga akan mewaspadai rilis suku bunga pinjaman 1 tahun dan 5 tahun di Tiongkok yang saat ini masing-masing berada di level 3,65% dan 4,3%.

Di Australia, S&P/ASX 200 turun 0,45%, sedangkan Nikkei 225 Jepang dibuka 0,25% turun dan Topix 0,4% lebih rendah.

Kospi dan Kosdaq Korea Selatan memulai perdagangan naik tipis.

Sementara pada akuisisi Credit Suisse oleh UOB, pemegang saham Credit Suisse menerima 1 saham UBS untuk setiap 22,48 saham Credit Suisse yang dimiliki.

“Akuisisi ini menarik bagi pemegang saham UBS, sejauh menyangkut Credit Suisse, ini adalah penyelamatan darurat. Kami telah menyusun transaksi yang akan mempertahankan nilai yang tersisa dalam bisnis sambil membatasi eksposur penurunan kami,” kata Chairman UBS, Colm Kelleher dalam sebuah pernyataan.

Pascaakuisisi Credit Suisse, keduanya akan memiliki aset US$ 5 triliun yang diinvestasikan.

Berita kesepakatan itu disambut baik oleh Menteri Keuangan Janet Yellen dan Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell. “Posisi modal dan likuiditas sistem perbankan AS kuat, dan sistem keuangan AS tangguh. Kami telah berhubungan dekat dengan mitra internasional kami untuk mendukung implementasinya,” kata mereka.

Credit Suisse telah berjuang melawan serangkaian kerugian dan skandal dan dalam 2 minggu terakhir. Sentimen diguncang lagi karena bank-bank di AS kolaps akibat keruntuhan Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank.

Chariman Credit Suisse Axel Lehmann mengatakan dalam konferensi pers bahwa ketidakstabilan keuangan yang disebabkan bank-bank AS runtuh memukul bank pada waktu yang salah.

Pada Jumat, bursa saham AS jatuh mengakhiri minggu yang fluktatif karena investor mundur dari posisi di First Republic dan saham bank lainnya di tengah kekhawatiran sektor perbankan AS.

Dow Jones Industrial Average kehilangan 1,19%, S&P 500 turun 1,10%, dan Nasdaq Composite turun 0,74%.

