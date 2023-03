Bisnis Skincare Kian Menjamur, P&G Justru Tak Ingin Buru-Buru

Jakarta, Beritasatu.com - Bisnis skincare yang kian menjamur di Indonesia, dimanfaatkan oleh produk lokal untuk berlomba-lomba mengeluarkan produk andalan mereka. Hal ini tentu menjadi peluang baik di tengah maraknya produk import.

Meski demikian, salah satu perusahaan besar seperti Procter & Gamble (P&G) mengaku belum melakukan inovasi secara khusus di bidang kosmetik atau skincare. Pasalnya, untuk membuat produk kecantikan wajah dibutuhkan riset secara mendalam.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ovidia Nomia selaku Director of Communications P&G Indonesia untuk mengembangkan skincare diperlukan waktu yang tidak sebentar.

“Kita memegang teguh produk yang berkualitas dan aman, untuk skincare itu membutuhkan proses yang sangat panjang jadi kita tidak akan terburu-buru untuk terjun ke dunia skincare,” tuturnya kepada Beritasatu.com belum lama ini.

Dijelaskan lebih lanjut, saat ini perusahaan tengah beradaptasi dengan situasi setelah pandemi Covid-19 yang sempat membuat sebagian bisnis ikut terdampak. Bahkan mengubah kebiasaan masyarakat.

“Apapun itu, kami percaya secara bisnis kita struggling untuk mengembalikan keadaan menuju arah yang semakin membaik,” bebernya kepada Beritasatu.com belum lama ini.

“Konsumen sudah mulai kembali karna kita memiliki produk yang dicintai oleh konsumen,” sambungnya.

Bukan tanpa alasan Ovi percaya diri P&G mampu mengatasi situasi selepas pandemi, pasalnya selama 30 tahun berdiri, sudah banyak pelanggan loyal terhadap produk.

“Kita sudah ada di Indonesia lebih dari 30 tahun dan kita sudah memiliki konsumen yang loyal maka dari itu kita akan selalu memberikan kualitas terbaik. Produk yang kita buat telah melewati proses seleksi yang sangat panjang dan maksimal. Tujuan kita adalah “what we give is improving people’s life,” ungkapnya.

Untuk invoasi di tahun ini sendiri Ovi belum bisa banyak memberikan informasi kepada media. Namun satu hal yang pasti bahwa setiap harinya P&G selalu memerhatikan permintaan dari pasar, untuk kemudian akan dieksekusi di perusahaan.

Perusahaan FMCG global terkemuka Procter & Gamble (P&G) Indonesia yang bergerak di industri penyedia produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan personal ini secara konsisten tetap mengedepankan mutu dan kualitas usai terhantam pandemi Covid-19.

Sementara itu Seif Samir selaku Plant Manager P&G Indonesia mengungkapkan perusahaan terus berkomitmen menjalankan misinya sebagai ‘Force for Growth and Force for Good’.

“P&G Indonesia senantiasa berkomitmen terhadap bisnis yang berkelanjutan; dimana P&G tidak hanya melayani konsumen Indonesia melalui inovasi dan produk-produk ternama, namun juga memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dilakukan di Pabrik telah mempertimbangkan aspek yang berkelanjutan bagi karyawan, komunitas serta lingkungan sekitar,” kata dia.

