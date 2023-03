Harga Minyak Dunia Rebound Usai Penguatan Bursa Saham AS

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak dunia terpantau rebound di akhir perdagangan waktu setempat. Hal ini ditenggarai oleh adanya isu perbankan global yang masih menjadi pemicu resesi pelemahan permintaan bahan bakar.

Mengutip laman Reuters, Selasa (21/3/2023) minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) dilaporkan untuk pengiriman April naik 90 sen atau 1,35% dan menetap di US$ 67,64 per barel menjelang berakhirnya kontrak New York Mercantile Exchange. Pada kontrak berjangka di Mei sendiri masih terpantau aktif menguat di 89 sen atau 1,31% menjadi US$ 67,82 per barel.

Sementara itu minyak berjangka Brent untuk pengiriman Mei bertambah 82 sen atau 1,12% menjadi US$ 73,75 per barel di London ICE Futures Exchange.

Harga minyak mentah dunia ini rebound usai Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin waktu setempat. Semula Brent dan WTI anjlok US$ 3 per barel. Bahkan WTI sempat tenggelam di US$ 65 per barel.

Penurunan harga minyak mentah ini dipicu oleh isu perbankan global. Dimana diketahui pula UBS menyetujui membeli Credit Suisse dalam upaya penyelamatan di tengah krisis tersebut.

Federal Reserve, Bank Sentral Eropa, serta bank utama lain berjanji akan meningkatkan likuiditas pasar. Sementara itu, kelompok negara yang tergabung di G7 kemungkinan tidak akan merevisi batas harga minyak Rusia pada minggu ini.

Untuk diketahui, G7 dijadwalkan akan merevisi batas harga minyak di pertengahan Maret ini dan mulai diberlakukan pada Desember mendatang. Tetapi hal tersebut urung dilakukan usai isu perbankan global masih menjadi pembahasan utama.

OPEC+ sendiri akan mengadakan pertemuan pada April mendatang. Mereka sepakat di Oktober 2023 akan memangkas target produksi minyak sebesar dua juta barel per hari hingga akhir tahun ini.

