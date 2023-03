Wall Street Jatuh karena Kenaikan 25 Bps Bunga Fed, Dow Jones Ambruk

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street jatuh pada Rabu (22/3/2023) karena Federal Reserve, The Fed melanjutkan kenaikan suku bunga meski hanya 0,25% atau 25 basis poin (bps). Sementara pada saat yang sama the Fed mengakui gejolak sektor perbankan dapat memperlambat ekonomi yang sudah rapuh. Saham bank regional memimpin penurunan.

Dow Jones di Wall Street turun 530,49 poin, atau 1,63%, menjadi 32.030,11, S&P 500 hilang 1,65% menjadi 3.936,97 dan Komposit Nasdaq ambles 1,6% ke 11.669,96. Pada satu titik, Dow Jones sempat naik sebanyak 201,29 poin sebelum berbalik lebih rendah. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 0,9% dan 1,3%, pada sesi tertingginya.

BACA JUGA Menkeu AS Yellen Jamin Lindungi Perbankan, Wall Street Naik

Menambah penurunan pasar saham dan saham bank regional di Wall Street adalah komentar Menteri Keuangan Janet Yellen, yang mengatakan kepada subkomite alokasi Senat AS bahwa AS saat ini tidak mengerjakan "asuransi menyeluruh" untuk deposito bank.

The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, seperti yang diharapkan investor. Dalam sebuah pernyataan, komite pembuat kebijakan The Fed mengatakan akan memantau dengan cermat informasi yang masuk dan menilai implikasinya terhadap kebijakan moneter. Selain itu, bank sentral menghapus frasa “peningkatan berkelanjutan” pada pernyataannya.

"Kondisi keuangan tampaknya semakin ketat," kata Ketua Fed Jerome Powell dikutip CNBC International.

“Kami akan melihat seberapa serius ini dan apakah sepertinya akan dipertahankan. Jika ya, itu dapat dengan mudah memiliki efek ekonomi makro yang signifikan, dan kami akan memasukkannya ke dalam keputusan kebijakan kami,” tambahnya.

BACA JUGA Jelang Pertemuan Federal Reserve, Wall Street Ditutup Menguat

Fed juga memproyeksi hanya akan menaikkan satu kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini. Namun, Powell mengatakan dalam konferensi pers bahwa pertarungan inflasi masih jauh dari selesai.

"Tindakan The Fed hari ini konsisten dengan pandangan lama kami bahwa Fed akan menaikkan suku bunga menjadi 5,125% dan berhenti untuk waktu yang lama," kata ekonom Jefferies Thomas Simons dalam sebuah catatan.

Kenaikan suku bunga The Fed terjadi di tengah ketidakpastian sektor perbankan global. Awal bulan ini, Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank ambruk. Sementara UBS mengakuisisi saingannya Credit Suisse, langkah yang dipaksakan oleh regulator Swiss untuk menopang industri perbankan negara tersebut.

Saham bank regional turun pada hari Rabu menyusul pengumuman kenaikan suku bunga dan pernyataan Yellen bahwa Departemen Keuangan tidak mempertimbangkan peningkatan asuransi simpanan. ETF Bank Regional S&P (KRE)

mengakhiri perdagangan Rabu anjlok 5%.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan