Harga Emas Melonjak 0,4% karena Kenaikan Suku Bunga Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak pada Rabu (23/3/2023) karena para trader menyerap keputusan suku bunga Federal Reserve AS atau the Fed.

Harga emas naik 0,44% pada US$ 1.949,6

Investor mencerna kenaikan suku bunga 25 basis poin oleh Federal Reserve, serta proyeksi Fed yang hanya menyerukan satu kenaikan lagi tahun ini.

Selain itu, bank sentral menghapus frasa “peningkatan berkelanjutan” pada pernyataannya.

"Komite akan memantau dengan cermat informasi yang masuk dan menilai implikasinya terhadap kebijakan moneter," kata pernyataan pasca-pertemuan FOMC.

"Kondisi keuangan tampaknya semakin ketat," kata Ketua Fed Jerome Powell dikutip CNBC International.

Namun, Powell mengatakan dalam konferensi pers bahwa pertarungan inflasi masih jauh dari selesai.

Sementara dolar melemah, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang asing.

Adapun harga perak naik 1,61% menjadi US$ 22,786, tertinggi sejak Februari. Platinum naik 1,45% menjadi US$ 982,78 dan paladium menguat 4% menjadi US$ 1.443,59.

