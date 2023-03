Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Mampang Rp 95.000 Per Kg

Jakata, Beritasatu.com - Hari pertama puasa di bulan Ramadan Kamis (23/3/2023) harga cabai rawit merah di Pasar Mampang, Jakarta Selatan tembus Rp 95.000 per kg. Harga ini naik sejak 3 hari sebelum bulan puasa sebesar Rp 85.000 per kg.

BACA JUGA Tembus Rp 90.000, Ikappi Sorot Harga Cabai yang Kian Pedas di Jakarta

Salah satu pedagang di Pasar Mampang, Suwandi mengatakan harga bahan pokok pangan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, telur, juga naik di bulan Ramadan. "Kenaikan bahan pokok pangan tersebut karena cuaca buruk dan gagal panen di beberapa wilayah di Indonesia," kata Suwandi pedagang bahan pokok di Pasar Mampang Jakarta Selatan kepada B-Universe pada Kamis (23/3/2023).

Sementara harga cabai keriting mencapai Rp 45.000 per kg, bawang merah Rp 95.000 per kg, bawang putih Rp 40.000 per kg. “Penyebab kenaikan untuk cabai rawit itu gagal panen, cabai cepat busuk, bawang juga sama, karena ada juga cuaca buruk”. Ungkap

Bahan pangan seperti telur ayam juga mengalami peningkatan Rp 5.000 menembus Rp 31.000. Selain itu harga kentang juga meningkat Rp 4.000 menjadi Rp 20.000.

BACA JUGA Harga Cabai Mahal, Warga Tangerang Beralih ke Bibit dan Pohon Cabai

Suwandi mengatakan bahwa stok cabai merah keriting dan cabai rawit merah masih normal. Namun Suwandi mengeluhkan bahwa kenaikan harga dari bahan pangan tersebut berpotensi pada menurunnya permintaan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan