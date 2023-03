Bank of England Susul Fed Naikkan Suku Bunga, Bursa Eropa Anjlok

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Kamis (23/3/2023) karena investor memantau kenaikan suku bunga terbaru oleh bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) dan bank sentral Inggris, Bank of England (BoE).

Stoxx 600 ditutup turun 0,2%, sedikit memangkas kerugian setelah bank sentral Inggris mengumumkan kenaikan suku bunga 25 basis poin (bps) atau 0,25%. Indeks blue chip di bursa Eropa diperdagangkan lebih rendah sepanjang pagi.

Sektor perbankan memimpin kerugian ditutup turun 2,5%. Saham bank menguat pada Selasa (21/3/2023), tetapi pada Rabu ditutup terkoreksi.

Saham konstruksi dan minyak dan gas di bursa Eropa juga ditutup jatug 1%. Adapun saham teknologi melawan tren menutup perdagangan menguat 2,2%.

Dikutip CNBC International, Stoxx 600 Eropa indeks dan FTSE 100 Inggris turun masing-masing 0,45% dan 0,7%. DAX Jerman dan CAC 40 Pranciskeduanya anjlok sekitar 0,25%.

Investor telah menghargai keputusan BOE setelah inflasi Inggris lebih panas dari yang diharapkan pada Rabu (22/3/2023).

Bank sentral AS menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada Rabu. Fed menyatakan kehati-hatian tentang krisis perbankan baru-baru ini. The Fed juga menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga hampir berakhir.

Sementara bursa Asia Pasifik ditutup beragam pada Kamis setelah reaksi negatif Wall Street terhadap langkah Fed.

Adapun Swiss National Bank pada Kamis pagi mengumumkan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, menjadikan 1,5%.

