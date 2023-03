Provident Rilis Obligasi Rp 750 M, Mayoritas untuk Bayar Utang

Jakarta, Beritasatu.com- PT Provident Investama Bersama Tbk (PALM), perusahaan investasi milik Winato Kartono eks bankir Citibank merilis obligasi senilai Rp 750 miliar. Dananya untuk bayar utang dan mengembangkan bisnis.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Investor Daily Jumat (24/3/2023) manajemen PALM membeberkan obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 tersebut dibagi dalam dua seri. Seri pertama yakni seri A berjumlah Rp 268 miliar dengan kupon 6,75% dan seri B sebesar Rp 482 miliar dengan kupon sebesar 8,50%. "Dana obligasi sebanyak 81% akan digunakan untuk melunasi utang," kata manajemen.

PT Provident Investama Bersama Tbk (PALM) yang semulai bernama Provident Agro di sektor perkebunan, per Oktober 2022 memiliki utang dan beban bunga mencapai US$ 50 juta. Utang dan beban bunga tersebut berasal dari perjanjian perseroan dengan Barclays Bank Plc dan United Overseas Bank Limited (UOB Bank) bertindak sebagai kreditur, UOB Bank sebagai agen, dan PT Bank UOB Indonesia sebagai agen jaminan. Pada 27 Januari 2023 saldo pokok utang PALM mencapai US$ 40 juta atau setara Rp 598,6 miliar.

Sementara utang tersebut akan jatuh tempo pada 9 November 2023. Sedangkan beban bunga yang timbul mencapai US$ 380.000 atau setara Rp 5,7 miliar dari periode 3 Februari 2023 sampai tanggal pelunasan.

Tak hanya untuk utang, sekitar 18% dana obligasi akan digunakan oleh PALM dan entitas anak usaha untuk mengembangkan portofolio investasi dalam bentuk pembelian saham pada satu atau lebih perusahaan di sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, dan logistik, atau efek bersifat ekuitas lainnya.

Sisanya 1% dana obligasi untuk membayar beban operasional yang meliputi gaji dan jasa profesional. Hal ini dalam rangka untuk mendukung kegiatan usaha PALM.

Sebagai informasi tambahan, dalam aksi ini PT Indo Premier Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Penjamin emisi obligasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Lalu,PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bertindak selaku wali amanat obligasi.

