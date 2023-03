IHSG Hari Ini Jumat 24 Maret 2023 Melonjak di Awal Sesi

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini Jumat (24/3/2023) dibuka naik di tengah posiifnya bursa saham Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.09 WIB, IHSG naik 30,7 poin (0,42%) menjadi 6.723.

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik menjadi ke 487,1. Indeks LQ45 menguat ke 934,1 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) bertambah menjadi 563,5.

Bursa AS di Wall Street pada Kamis (23/3/2023) menguat. Investor mencermati hasil pertemuan bank sentral Amerika, Federal Reserve (The Fed) minggu ini dan sistem perbankan AS.

Indeks komposit Nasdaq di Wall Street membukukan kenaikan terbesar, 1%, karena saham teknologi terus menguat menyusul kenaikan suku bunga The Fed akan segera berakhir. S&P 500 naik 0,3% dan Dow Jones Industrial Average bertambah 0,2%.

Sementara IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (21/3/2023), naik sebanyak 79,12 poin (1,20%) menjadi 6.691,61. Pemodal asing merealisasikan pembelian bersih (net buy) saham senilai Rp 494,25 miliar di seluruh pasar,

Net buy terbanyak melanda kelima saham berikut, yaitu saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 349,08 miliar, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 143,42 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 85,55 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 61,35 miliar, dan PT MNC Digital Entertaiment Tbk (MSIN) Rp 35,39 miliar.

