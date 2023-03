Kredivo Holdings Raih Kucuan Duit US$ 270 Juta untuk Ekspansi

Jakarta, Beritasatu.com - Kredivo Holdings merampungkan putaran pendanaan ekuitas Seri D senilai Rp US$ 270 juta. Putaran pendanaan kali ini melebih target (oversubscribed), yang di antaranya investasi US$ 125 juta dari Mizuho Financial Group dan dukungan kuat dari investor terdahulu.

Putaran pendanaan ini dipimpin bank global dari Jepang yaitu Mizuho Bank, Ltd, anak perusahaan Mizuho Financial Group, Inc. (Mizuho). Selain itu, investor top tier Kredivo Holdings sebelumnya antara lain Square Peg Capital, Jungle Ventures, Naver Financial Corporation, GMO Venture Partners, dan Openscape Ventures.

Evercore, perusahaan perbankan investasi independen global bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif dalam transaksi ekuitas Seri D ini.

Sebelumnya dikenal sebagai FinAccel, Kredivo Holdings merupakan perusahaan induk dari Kredivo dan Krom Bank Indonesia. "Pendanaan ini digulirkan untuk semakin mengukuhkan posisi Kredivo sebagai pemimpin dalam industri layanan keuangan digital," kata CEO Kredivo Holdings Akshay Garg dikutip Investor Daily, Kamis (23/3/2023).

Pendanaan juga akan mendukung upaya Kredivo dalam memperluas ekosistem Buy Now, Pay Later (BNPL) di kanal online maupun offline, pinjaman tunai, kartu fisik dan virtual, serta mendukung peluncuran neobank, Krom. Saat ini, Kredivo sudah menjadi pemimpin pasar di segmen BNPL third party di Indonesia, mencakup seluruh e-commerce terbesar dan merchant offline ternama di Indonesia melalui jaringan open loop.

"Ekspansi ke perbankan digital yang akan datang sinergis dengan produk Kredivo, oleh karena itu, kami sangat senang Mizuho bergabung sebagai investor dan mitra strategis kami yang berharga," ungkap Akshay

Group Executive Officer Deputy Head of Retail & Business Banking Company of Mizuho Daisuke Horiuchi turut bangga menjadi investor dan mitra strategis jangka panjang Kredivo. Dalam hal ini, Kredivo dinilai memiliki rekam jejak yang luar biasa.

Daisuke menambahkan, digitalisasi layanan keuangan merupakan perjalanan yang panjang. Mizuho bersemangat mendukung misi Kredivo untuk membangun platform layanan keuangan digital berkualitas terbaik di Asia Tenggara.

