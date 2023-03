Harga Minyak Mentah Dunia Menguat pada Perdagangan Pagi Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak dunia dilaporkan kembali menguat di awal pekan ini. Setelah sebelumnya dilaporkan anjlok selama dua hari berturut pada akhir pekan kemarin.

Harga minyak WTI kontrak Mei 2023 di New York Mercantile Exchange dilaporkan menguat 0,52% ke US$ 69,62 per barel. Sementara untuk minyak Brent kontrak Mei 2023 di ICE Futures juga ikut menguat 0,31% ke US$ 75,22 per barel.

Harga dua minyak acuan tersebut menguat karena isu perbankan global mulai melandai.

"Kami mengikuti perkembangan ekonomi makro dan juga pergerakan saham," kata John Kilduff mengutip laman Reuters Senin (27/3/2023).

Dolar yang melemah pagi ini juga menjadi pemicu kenaikan harga minyak mentah ini. Pelemahan dolar membuat harga minyak mentah pemilik mata uang asing lainnya menjadi murah.

Sebelumnya, Menteri Energi AS Jennifer Granholm mengatakan pengisian ulang Cadangan Minyak Energi akan memakan waktu selama beberapa tahun. Ini tentunya akan sulit untuk memanfaatkan harga terendah di tahun ini.

Stabilisasi harga minyak sendiri juga masih dipengaruhi ekspektasi permintaan dari China. Goldman Sachs bahkan mengatakan permintaan komoditas meroket di tengah importir minyak terbesar dunia dengan permintaan mencapai 16 juta barel per hari.

