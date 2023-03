BCA Digital Gandeng Amartha Salurkan Pembiayaan Usaha Mikro

Direktur Utama PT Bank Digital BCA Lanny Budiati (tengah), bersama Head of Marketing and Communication BCA Digital Duardi Prihandiko (kiri), dan Head of Digital Business BCA Digital Edwin Tirta (kanan), saat kunjungan media ke kantor B Universe, Jakarta, Rabu 16 November 2022. (B Universe Photo / Joanito De Saojoao)