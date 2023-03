The Fed Jinak, Bitcoin Kembali Bangun Momentum Bullish

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin kembali membangun momentum bullish di harga US$ 28.000 setelah The Fed mengumumkan menaikkan suku bunga 25 basis poin di tengah krisis likuiditas perbankan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Bitcoin sempat turun ke level support terdekat di kisaran US$ 26.600.

Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha menyebutkan, Bitcoin bergerak naik di kisaran level US$ 28.000 pada Senin (27/3/2023) pukul 08.00 WIB atau menguat 1,41% dalam 24 jam terakhir. Total kapitalisasi pasar aset kripto juga naik 1,42% menjadi US$ 1,17 triliun.

"Kami mencermati investor global masih melihat Bitcoin sebagai salah satu aset yang dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan krisis likuiditas perbankan yang sedang berlangsung,” terang Panji secara tertulis, Senin (27/3/2023).

Dia menganalisis, Bitcoin berpotensi sideways di kisaran level US$ 26.600 - US$ 28.850 dalam jangka pendek, sebelum kembali menguji ke level US$ 29.000.

Berdasarkan analisis teknikal, Bitcoin harus mampu bertahan di atas dynamic support moving average 20 yang berada di kisaran US$ 25.225 untuk dapat mempertahankan momentum bullish.

“Bitcoin telah mengalami peningkatan nilai sebesar 17% sepanjang Maret 2023. Sejak awal tahun ini Bitcoin telah melesat lebih dari 65%. Sifat kelangkaan Bitcoin yang memiliki persediaan terbatas yaitu 21 juta Bitcoin menjadi salah satu keunggulan Bitcoin dibandingkan instrumen investasi lainnya,” papar Panji.

Selain itu, tahun ini menjadi kesempatan bagi para investor untuk melakukan akumulasi sebelum momentum Bitcoin halving yang diperkirakan akan terjadi 2024.

Panji menjelaskan, Bitcoin halving yang terjadi sekitar empat tahun sekali bertujuan membatasi produksi Bitcoin yang baru dengan cara memotong hadiah kepada miners menjadi setengah dari nilai reward sebelumnya. Halving akan berhenti sendiri ketika 21 juta bitcoin telah habis diterbitkan.

“Dengan melakukan halving maka dapat mengurangi laju penambahan koin baru dan menurunkan pasokan BTC yang beredar demi menjaga tingkat inflasi BTC. Secara historis, harga Bitcoin menuju potensi reli ketika halving terjadi hingga satu tahun setelahnya,” tutup Panji.

